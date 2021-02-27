"Тайны души": Елена Камбурова

Голос Елены Камбуровой в России знают и любят не только взрослые, но и дети. Это она исполнила озорную песню для киножурнала "Ералаш". А кто ни разу не засыпал под ее колыбельную "Спи, моя радость, усни"?!

Репертуар и широкий голосовой диапазон Елены Камбуровой поражает и удивляет. Он всегда разный, но узнаваемый и звучит более чем в ста кинофильмах и мультфильмах! Ее голосом поет всем известный Сыроежкин, в фильме "Дульсинея Тобосская" певица исполняет музыкальную партию за Наталью Гундареву, а в военной картине "В небе "Ночные ведьмы" – Елена Камбурова спела балладу, посвященную подвигу женщинам-летчицам времен Великой Отечественной.

В 90-е годы уже прошлого века Елена Камбурова стала основателем и руководителем Театра Музыки и Поэзии. Об этом – в программе "Тайны души".