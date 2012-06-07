Жители Делегатской улицы отстаивают горку во дворе дома

В парке на Делегатской улице ссорятся и скандалят каждый день: жителей хотят лишить любимой горки. Горка возникла стихийно. 15 лет назад после строительства соседнего дома оставшиеся арматуру, плиты и трубы решили не увозить, а просто засыпать землей и сделать склон – на радость, как оказалось, всем жителям близлежащих домов. Несчастных случаев на горке не было, однако Роспотребнадзор постановил убрать строительный мусор, а это оказалось возможным лишь путем устранения и самой горки.