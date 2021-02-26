"Мистические тайны кино": "Десять негритят"

31 января 1988 года. На экраны выходит самый пессимистичный детектив, снятый в СССР, – "Десять негритят" по роману Агаты Кристи.

Фильм начинается с кадра, где чья-то рука расставляет на серебряном подносе фарфоровых негритят. При внимательном рассмотрении можно увидеть в отражении серебряного подноса лицо человека, расставляющего фигурки. Кто тот человек? И почему режиссер Станислав Говорухин практически ни на шаг не отступал от текста романа?

Что происходило в "Ласточкином гнезде" во время съемок фильма? И какие тайны скрывает ЮБК? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".