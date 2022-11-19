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Культура

"Золотая рыбка": Александр Олешко

"Золотая рыбка": Александр Олешко

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Гостем программы "Золотая рыбка" стал заслуженный артист России Александр Олешко.

Как он справился с одной из ранних своих ролей в бенефисе Ольги Аросевой? Почему чаще зрители ходят не на спектакли, а на артистов? Какие пути нужно создавать для открытия новых талантов? И какую роль артист сыграл в новом фильме Карена Шахназарова?

Об этом и не только Александр Олешко рассказал Евгению Додолеву, ведущему программы "Золотая рыбка".

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