"Золотая рыбка": Владимир Левкин

Гостем программы "Золотая рыбка" стал музыкант Владимир Левкин. Певец рассказал, как прошел концерт по случаю юбилея, – ему исполнилось 55 лет.

Как складываются его отношения с продюсером Алибасовым? Сколько он заработал за свой первый концерт? Для чего, будучи популярным, он поступил в ГИТИС? Как с женой и дочерью они создавали свой семейный альбом? И как он стал актером сериала?

Об этом и не только Владимир Левкин рассказал Евгению Додолеву.