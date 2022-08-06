"Золотая рыбка": Екатерина Семенова

В гостях у программы "Золотая рыбка" – актриса Екатерина Семенова.

Как она стала прототипом главной героини мультфильма "Тайна третьей планеты"? Почему окружающие ошибочно считают ее женой актера Стивена Сигала? Как на ее актерскую жизнь повлиял сериал "Две судьбы"? Почему у нее долго не было ролей? Об этом и не только Екатерина Семенова рассказала Евгению Додолеву.