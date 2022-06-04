"Золотая рыбка": Марина Яковлева

Гостьей программы "Золотая рыбка" стала заслуженная артистка России Марина Яковлева.

Как ей удалось не стать заложницей одного амплуа в карьере? Какие роли стали для нее любимыми? Почему нельзя предугадать успех фильма? И почему маленькие роли ценнее больших?

Об этом и не только Марина Яковлева рассказала Евгению Додолеву.