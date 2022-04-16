"Золотая рыбка": Михаил Полицеймако

Гостем программы "Золотая рыбка" стал актер театра и кино Михаил Полицеймако.

С чем он сталкивался, когда вел вечеринки в 1990-х годах? Что ему не нравится в современном театре? Как он относится к поступку Уилла Смита на Оскаре? И зачем артист занимался боксом?

Об этом и не только Михаил Полицеймако рассказал Евгению Додолеву.