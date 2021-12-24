"Вот это любовь!": Александр Калягин и Евгения Глушенко

Предложение сниматься в фильме Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" стало для Евгении Глушенко настоящим подарком и большим испытанием. Именитый режиссер, именитые партнеры. Ее экранного мужа должен был сыграть сам Александр Калягин, который к тому моменту был уже большой звездой. Когда он увидел юную партнершу с широко распахнутыми, наивными глазами, то подумал: "Святая девочка!". Она же искренне восхищалась всем, что происходит вокруг и особенно своим партнером.
На экране они играли любовь, но в жизни в тот момент так и не сблизились. Хотя в актерской среде обаятельный и талантливый Калягин считался завидным женихом. Уже несколько лет он вдовствовал и сам воспитывал дочку, но жениться вновь не спешил. В первую очередь он думал о чувствах дочери.
Однако искренность и открытость Евгении очень его впечатлили. Даже после окончания съемок все мысли Александра крутились вокруг этой девушки. Он расспрашивал знакомых о ней, ее привычках, вкусах, характере. А потом собрался с духом, позвонил и пригласил пойти вместе в театр. Она не возражала.
Об этом – в программе "Вот это любовь!".
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