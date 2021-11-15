"Это было смешно": "Руки-ноги есть – не верещи!". Смешной советский общественный транспорт

Наш общественный транспорт, несомненно, был лучшим в мире. Да, не очень вместительным и не всегда удобным. Зато каждый будний день он крепко сплачивал миллионы советских граждан. Да, он редко ходил по расписанию. И когда, наконец, подъезжал к остановке, в него почти невозможно было втиснуться, а прорваться на свободу и того сложнее.

Зато, когда, наконец, удавалось выбраться из толпы других горемык на остановку, на лице сама собой расцветала улыбка. А и, правда, почему бы не посмеяться над страданиями, пережитыми в общественном транспорте? Об этом – в программе "Это было смешно".