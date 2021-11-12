"Это было смешно": Как стать душой компании

В любой компании есть человек, вокруг которого мгновенно начинает крутиться вихрь из шуток, веселых историй и розыгрышей. Причем такие люди становятся центром любой компании, в любом месте, где бы ни оказались. В чем их секрет? Почему на них смотрят с восхищением и слушают, затаив дыхание?

Как Левону Оганезову удалось навсегда войти в историю одного немецкого кабачка, а Карену Аванесяну попасть на доску почета воинской части, где он служил? За что друзья особенно ценили Рину Зеленую, а Никите Богословскому прощали самые "жесткие" розыгрыши?

Об этом – в программе "Это было смешно".

