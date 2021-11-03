"Это было смешно": "Я не такой, как вы!". Веселые тайны Исаака Магитона

Он лучше всех строил башни из снега, играл в футбол, разбрасывал тапочки по комнате и заставлял малышей рыдать в три ручья. Он стал звездой "Фитиля" и талисманом "Ералаша", находясь по другую сторону камеры. И тем не менее Исааку Магитону потребовалось почти 20 лет, чтобы понять, в чем его настоящее призвание.

Благодаря кому Магитон чуть не стал композитором? Как можно заработать состояние на китайском лидере? И почему на съемочной площадке Магитона все играли гениально? Об этом – в программе "Это было смешно".