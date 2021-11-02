"Это было смешно": "Нырять легко, выныривать трудно". ЗОЖ по-советски

Аббревиатуры ЗОЖ в СССР, разумеется, не существовало. Но это не значило, что советские граждане не стремились к здоровому образу жизни. Увлечение собственным здоровьем, конечно же, было. Были и экзотические диеты, и физкультура, и более экстремальные занятия, такие как йога и моржевание. А в восьмидесятых Союз захлестнул бум аэробики.

Почему мужчины смотрели занятия аэробикой? Действительно ли йога была под запретом? И какую диету пропагандировала Майя Плисецкая? Об этом – в программе "Это было смешно".