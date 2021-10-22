"Это было смешно": "Муля, не нервируй меня!". Смех и слезы "под каблуком"

Далеко не каждый мужчина готов бороться и побеждать. Гораздо проще уступить эти почетные обязанности женщине! Так что многие подкаблучники были вполне довольны своим положением, хотя признаться в этом не соглашались ни за какие коврижки. Зато от души посмеяться над другими бедолагами, которых пилит жена, всегда были готовы!

За что любимого зрителями Сергея Филиппова гоняла жена? Почему роль Мули едва не довела актера Петра Репнина до нервного срыва? И отчего мужественный Михаил Жаров был вынужден обманывать очередную жену? Об этом – в программе "Это было смешно".