"Это было смешно": "Ну и дураки же вы все!". Шутки о невеждах и глупцах

Во все времена обыватели любили посмеяться над невеждами и глупцами – неизменно считая себя умнее. Да и грех не посмеяться, когда примеров вокруг предостаточно. Дураки добрые, дураки упрямые, дураки застенчивые и инициативные – скольких глупцов сатирики высмеяли со сцены. И за десятилетия эта галерея уморительных образов не утратила красок.

Чем разнообразные дураки так привлекали советских авторов? От чего зал так восторженно принимал артистов в образах глупцов и невежд? И насколько актуальны эти шутки сегодня? Об этом – в программе "Это было смешно".