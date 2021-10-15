"Это было смешно": "Купил, включил – не работает!". Смех и слезы над советской техникой

Купил, включил – не работает. Именно так советские граждане расшифровывали аббревиатуру телевизора КВН, первого, запущенного в массовое производство в СССР. Увы, эта схема работала не только с телевизорами. В стране Советов это вообще было делом обычным, покупаешь новый прибор, включаешь – и ничего не происходит.

Машины не могли выехать с конвейера, пылесосы гудели, но пыль оставалась на месте, стиральные машинки тарахтели и рвали белье, вместо того чтобы отстирывать пятна. А советские граждане… шутили на эту тему!

Почему в СССР товары ремонтировали, не отходя от кассы? Зачем дети учились пользоваться пассатижами? И кто заставлял инженеров, вместо того чтобы внедрять новую технику, идти на эстраду? Об этом – в программе "Это было смешно".