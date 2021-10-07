"Это было смешно": "Играем, джентльмены!". Английские манеры по-советски

Безупречно одетые, галантные, ироничные и умеющие сохранять невозмутимость в любых ситуациях – английские джентльмены. Мужчины, приятные во всех отношениях. Для далеких от аристократизма советских товарищей они были недосягаемым образцом аристократических качеств.

Находчивые герои фильма "Здравствуйте, я ваша тетя", ироничные путешественники из "Трое в лодке, не считая собаки", и, конечно, неподражаемый Шерлок Холмс. Почему именно они стали мужским эталоном? И были ли эти советские киноджентльмены действительно похожи на лондонских сэров? Об этом – в программе "Это было смешно".