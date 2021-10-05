"Это было смешно": "Чтобы ты жил на одну зарплату!". Смех над пороками общества

Хамство, взяточничество, алчность, мещанство, воровство – все эти пороки в СССР были, хотя, казалось бы, в стране победившего социализма им не место. Но советские граждане с упоением хамили друг другу, давали и брали взятки, несли с предприятий то, что плохо лежит, и не были чужды стяжательству.

Бороться с подобными пороками общества было весьма затруднительно потому, что для одних это были пороки, а для других – чуть ли не достоинства. Но что плохого в том, что человек стремится наладить свой быт? И почему не дать взятку, чтобы отблагодарить за услугу? И зазорно ли нести с работы то, что сам собрал? Об этом – в программе "Это было смешно".