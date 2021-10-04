"Это было смешно": Вячеслав Котеночкин – веселый волк в овечьей шкуре

Создатель знаменитого сериала "Ну, погоди!" Вячеслав Котеночкин прославил советскую мультипликацию на весь мир. Он точно знал, как объяснить детям и взрослым, что такое хорошо и что такое плохо. Но на работе художнику постоянно грозили увольнением.

Какой акт вандализма совершил Вячеслав Котеночкин в самом сердце столицы? Кто дал начинающему художнику самый ценный совет в его жизни? И за что Котеночкина пытались уволить из "Союзмультфильма"? Об этом – в программе "Это было смешно".