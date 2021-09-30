"Это было смешно": "Солнце, воздух и вода!". Смешной отпуск

Законный отпуск был важным событием в жизни советского человека, а потому готовились к нему основательно. И даже если случались на отдыхе непредвиденные трудности, к ним относились с пониманием и улыбкой.

Как "отрывались" в отпуске простые советские трудящиеся? Что входило в обязательную культурную программу отдыхающих? И почему к отпуску в стране победившего социализма готовились как к войне? Об этом – в программе "Это было смешно".