"Это было смешно": "Вава, ты сейчас упадешь!"

"Вава, ты сейчас упадешь!" – эта фраза из культового фильма Леонида Гайдая стала крылатой. Именно так многие советские граждане начинали рассказ о чем-то очень интересном и не всегда реальном. Слухи, сплетни – они всегда составляли важную часть жизни.

Пересуды велись обо всем, о знаменитых политиках и артистах эстрады, о соседях и коллегах по работе. Фантастические истории о близком конце света передавались из уст в уста.

Какие же слухи в СССР были самыми популярными? И кто принимал всерьез всевозможные веселые истории? Об этом – в программе "Это было смешно".