"Это было смешно": "Я вся такая несуразная…". Смешные уроки обольщения

Жизнь женщины полна тайн и загадок. Вот одна из них: как обольстить мужчину? Хорошо, что советский кинематограф давал точные рекомендации. Для начала – стрельба глазами и томные вздохи. Затем – обязательная демонстрация слабости и вообще полной неприспособленности к жизни.

Но сокрушительную победу принесет только последний удар. Какой макияж требуется женщине для завоевания мужчины? Что особенно ценят мужчины в женской одежде? И почему при первом знакомстве так важен взгляд? Об этом – в программе "Это было смешно".