"Это было смешно": "Тяжело мне с ней…". Народ смеется над интеллигенцией

Крепкие пролетарии и мечтательные интеллигенты – в стране коммунальных квартир без столкновения этих двух миров было не обойтись.

Бойкие старушки подтрунивали над бывшими аристократками (дуэт Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны), хулиганы – над ботаниками и хлюпиками ("Операция Ы и другие приключения Шурика"), домовитые хозяйки – над эстетками и театралками ("Покровские ворота"), а пышущие здоровьем работяги – над вечно страдающими поэтами ("Афоня").

Проигравшая сторона в этих спорах всегда была очевидна. Однако смеяться это не мешало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.