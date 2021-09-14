"Это было смешно": "Кто сшил костюм?". Такая смешная сфера услуг

Сфера услуг в СССР была очень далека от совершенства – в парикмахерских могли изуродовать до неузнаваемости, в ателье не шили, а портили ткань, в магазинах вас могли обвесить и обсчитать.

Однако больше всего, конечно же, возмущало повальное хамство. Бороться с этой системой казалось бессмысленно, оставалось одно – смеяться. Почему фраза "клиент всегда прав" вызывала смех? И зачем все требовали "жалобную книгу"? Об этом – в программе "Это было смешно".