"Это было смешно": артисты театра Райкина

Эти актеры и актрисы были невероятно талантливы и могли стать звездами, чьи имена знала бы вся страна. Но они решили работать с Аркадием Райкиным. Они выходили на сцену вместе с ним, но все аплодисменты и цветы доставали только ему, Аркадию Райкину. И все равно никто из них ни разу не пожалел, что посвятил свою жизнь театру миниатюр Аркадия Райкина.

Как Сергей Урсуляк чуть было не стал преемником мэтра советской эстрады? Кто пытался увести у Райкина красавицу-актрису? И что заставило артистов театра поднять мятеж и пригрозить коллективным увольнением?

