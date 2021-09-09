"Это было смешно": "Тостуемый пьет до дна!". Смешные алкоголики в кадре и на сцене

Борьба с пьянством в Советском Союзе велась непрерывно, но безуспешно. Эту пагубную привычку высмеивали на эстраде и в кино. Но как ни странно, роли алкоголиков всегда доставались только звездам первой величины.

Как Савелий Крамаров переводил семейный бюджет в жидкую валюту? Почему Георгию Буркову предлагали роли интеллигентных алкоголиков? И за что любили зрители крепко пьющего комика Сергея Филиппова? Об этом – в программе "Это было смешно".