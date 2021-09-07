"Это было смешно": "Кушать подано...". Острый и пряный юмор Востока

С одной стороны совершенно свои, с другой – не до конца разгаданные. Жизнь обитателей востока СССР всегда возбуждала живой интерес соотечественников. И этот особенный способ шутить – чуть перчинки, чуть пряности, чуть сладости – был доступен только уроженцам Востока.

Юмор с восточным акцентом всегда вызывал искренний смех, и неудивительно, что многие юмористы из других уголков страны пытались хохмить в той же манере. Получалось только у избранных.

В чем же секрет загадочной улыбки Востока? И как создать по-настоящему восточную шутку? Об этом – в программе "Это было смешно".