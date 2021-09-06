"Это было смешно": "...всех женю, пожалуйста!". Шутки вокруг спектакля "Ханума"

История о любви с кавказским акцентом взорвалась в северной столице ярким фейерверком. Зрители не переставали удивляться хитросплетениям веселой пьесы! Впрочем, страсти по "Хануме" кипели не только на сцене, но и за кулисами!

Кто запрещал режиссеру Георгию Товстоногову ставить легкомысленный водевиль на сцене сдержанного и серьезного БДТ? Как актриса Людмила Макарова получила главную роль грузинской свахи? И почему артистка Валентина Коваль развязала на репетициях нового спектакля настоящую войну? Об этом – в программе "Это было смешно".