"Это было смешно": "…И, как всегда, соврал!". Шутки конферансье Михаила Гаркави

В его биографии можно было найти и ширму Театра кукол, и подмостки Большого, и первую кремлевскую елку. Он воевал на всех фронтах, участвовал во всех пятилетках, пил шампанское с самим Сталиным и однажды даже стоял рядом с фюрером. Он никогда ничего не скрывал. Но никто не мог сказать: что из того, что он говорит, – правда, а что – забавная фантазия.

Какое героическое прошлое привело Михаила Гаркави на эстраду? Почему его творческая биография до сих пор остается загадкой? И за что гениального конферансье называли самым большим вруном советской эстрады? Об этом – в программе "Это было смешно".