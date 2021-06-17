"Это было смешно": "Это течение идет против меня". Шутки Николая Парфенова

Его внешние данные не соответствовали таланту. Поэтому кинематограф не знал, какие же роли ему подойдут. В итоге его прославили бюрократы и чиновники всех мастей. Но он и в жизни настолько походил на своих героев, что приводил окружающих в полнейшее замешательство.

Каким образом Николай Парфенов чуть не сорвал гастроли театра Моссовета? За что знаменитый Мордвинов угощал статиста Парфенова шампанским? И как можно превратить внешние недостатки в уникальные достоинства? Об этом – в программе "Это было смешно".