"Это было смешно": "импортный" юмор на советском ТВ

Улицы советских городов пустели, когда эти передачи показывали по телевизору. КВН, "Кабачок 13 стульев" годами выходили в эфир, были невероятно популярны и били рекорды. Зрители и не догадывались, что изначально идеи этих программ были, скажем так, подсмотрены у западных коллег.

Почему программу, которая была прототипом КВН, закрыли со скандалом? Сколько серий должно было быть у знаменитого "Кабачка"? И какую передачу, появившуюся в начале восьмидесятых, сравнивали с великими "Монти Пайтон"? Об этом – в программе "Это было смешно".