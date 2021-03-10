"Это было смешно": "Овсянка, сэр!". Английский юмор с русским акцентом

Английский юмор всегда был овеян обаянием Запада, которое так ценили советские люди, конечно же, не афишируя свой интерес. Наши люди считали, что прекрасно разбираются в тонком британском юморе. Однако в реальности то, что зритель в СССР считал чисто английским юмором, порой не имело ничего общего с британскими шутками.

Почему же настоящий английский юмор не всегда грел душу русским актерам? И как тонкости перевода мешали понять, над чем же смеются сами англичане? Об этом – в программе "Это было смешно".