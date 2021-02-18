"Это было смешно": "Высокие, высокие отношения". Кикимора и маникюрша

Они не хотели примерять на себя амплуа комических актрис, но их заставили это сделать. Они блистали в античных трагедиях, а зрители приходили в восторг от их веселых героинь, мелькавших в небольших эпизодах. Они уходили в режиссуру и завораживали слушателей, проникновенно читая стихи. Однако вошли в историю кинематографа как непревзойденные актрисы всего лишь одной смешной фразы.

Как Елизавета Никищихина стала заслуженной кикиморой советского кино? Что может произойти на съемочной площадке, когда великие решают похулиганить? И зачем в 70 лет Ирина Мурзаева лазила по чужим балконам? Об этом – в программе "Это было смешно".