"Это было смешно": "Жить, как говорится, хорошо". Шутки Георгия Вицина

Его герои никогда не были особенно мужественными и привлекательными, тем не менее этого актера зрители обожали. Если его фамилия указана в титрах, значит, гарантированно будет смешно. Казалось, этот актер без всякого стеснения готов творить в кадре все, что его душе угодно.

Однако в жизни Георгий Вицин разительно отличался от своих героев. Почему режиссеры позволяли ему дурачится в кадре? Из-за чего Вицин сторонился женщин? И что за недуг заставил его пойти на сцену? Об этом – в программе "Это было смешно".