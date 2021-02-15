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15 февраля 2021, 10:15

Культура

"Это было смешно": "Жить, как говорится, хорошо". Шутки Георгия Вицина

"Это было смешно": "Жить, как говорится, хорошо". Шутки Георгия Вицина

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Его герои никогда не были особенно мужественными и привлекательными, тем не менее этого актера зрители обожали. Если его фамилия указана в титрах, значит, гарантированно будет смешно. Казалось, этот актер без всякого стеснения готов творить в кадре все, что его душе угодно.

Однако в жизни Георгий Вицин разительно отличался от своих героев. Почему режиссеры позволяли ему дурачится в кадре? Из-за чего Вицин сторонился женщин? И что за недуг заставил его пойти на сцену? Об этом – в программе "Это было смешно".

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