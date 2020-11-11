"Это было смешно": любовь с юмором

О женщинах, которые очаровывали, соблазняли и сводили с ума, о мужчинах, которые завоевывали, изменяли и уходили к другим. Любовь – вечная тема, никогда не стареющая, бесконечно разная, но близкая каждому. О любви нужно говорить либо с юмором, либо высоким слогом. Так почему же не пошутить, если в ней так много смешного?

Как веселая интрижка Фаины Раневской и Ростислава Плятта едва не сорвала триумф Любови Орловой? Какую тайную страсть скрывал великий Аркадий Райкин? И почему в Советском Союзе любили французские комедии? Об этом – в программе "Это было смешно".