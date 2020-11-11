11 ноября 2020, 11:20Культура
"Это было смешно": любовь с юмором
О женщинах, которые очаровывали, соблазняли и сводили с ума, о мужчинах, которые завоевывали, изменяли и уходили к другим. Любовь – вечная тема, никогда не стареющая, бесконечно разная, но близкая каждому. О любви нужно говорить либо с юмором, либо высоким слогом. Так почему же не пошутить, если в ней так много смешного?
Как веселая интрижка Фаины Раневской и Ростислава Плятта едва не сорвала триумф Любови Орловой? Какую тайную страсть скрывал великий Аркадий Райкин? И почему в Советском Союзе любили французские комедии? Об этом – в программе "Это было смешно".