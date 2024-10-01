"Звезды советского экрана": лучшие роли Евгения Евстигнеева

Начало октября 1986 года. Кинозрители и преданные почитатели таланта Евгения Евстигнеева готовятся к юбилею любимого артиста – 9 октября ему исполняется 60 лет. Главный киножурнал страны тоже подключился к празднованию знаменательной даты и посвятил целый разворот вопросам поклонников и ответам Евстигнеева о жизни вообще и о себе в частности.

Какой ультиматум объявил режиссер, чтоб Евгений Евстигнеев снялся в комедии "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен"? Что за странная привычка была у артиста Евстигнеева? Почему свою знаменитую сцену в фильме "Бег" Евгений Евстигнеев и Михаил Ульянов снимали ночью? Как Юрий Никулин разыграл Евстигнеева на съемках "Стариков-разбойников"? И что было не так с походкой профессора Преображенского в "Собачьем сердце"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".