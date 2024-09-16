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16 сентября, 15:30

Культура

"Звезды советского экрана": "Девять дней одного года"

"Звезды советского экрана": "Девять дней одного года"

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5 марта 1962 года в канун Международного женского дня на экраны страны вышел фильм "Девять дней одного года". А в конце месяца любители кино получили новый выпуск журнала "Советский экран", на обложку которого поместили три портрета. Все они – главные герои этой картины: Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский и Татьяна Лаврова. И это не просто так, ведь "Девять дней одного года" покорил зрительскую аудиторию.

Что случилось во время съемок постельной сцены с Лавровой? Почему Баталов так мучился во время съемок в лаборатории? Как нелестная характеристика, данная Льву Дурову, помогла ему получить роль? И как съемочную группу фильма "Девять дней одного года" пустили в самый засекреченный институт в СССР? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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