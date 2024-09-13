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13 сентября, 15:30

Культура

"Звезды советского экрана": фильмы, снятые оператором Сергеем Урусевским

"Звезды советского экрана": фильмы, снятые оператором Сергеем Урусевским

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"Не так важно, что снято, а важно, как". Это не просто слова, а принцип работы легендарного оператора Сергея Урусевского. Его мысли о кино опубликовал журнал "Советский экран" в январе 1987 года.

К этому времени Урусевского уже нет в живых, но он как будто продолжает спор о том, кто важнее на площадке – оператор или режиссер. Эта позиция не раз приводила Урусевского к конфликтам, но она же позволила говорить о нем как о гении кинематографа.

Зачем режиссер Всеволод Пудовкин красовался перед Урусевским своими галстуками? Почему так долго снимали сцену на набережной в фильме "Летят журавли"? И как Иннокентий Смоктуновский чуть не заплатил жизнью за красивый кадр? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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