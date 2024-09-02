"Звезды советского экрана": лучшие роли Евгения Стеблова

Зима 1970 года. В новом выпуске журнала "Советский экран" опубликовали интервью с Евгением Стебловым, которого запомнили и полюбили после большой роли в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Длинный, нескладный и обаятельный актер сразу завоевал сердца миллионов советских зрителей.

Какой счастливый случай подарил Стеблову первую звездную роль? С чего началась его дружба с Никитой Михалковым? Как железная гайка помогла актеру на съемках лирической сцены? Как Евгений Стеблов объяснился в любви Фаине Раневской? И зачем он придумал для своего персонажа из "Рабы любви" странный, писклявый голос? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".