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02 сентября, 08:10

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие роли Евгения Стеблова

"Звезды советского экрана": лучшие роли Евгения Стеблова

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Зима 1970 года. В новом выпуске журнала "Советский экран" опубликовали интервью с Евгением Стебловым, которого запомнили и полюбили после большой роли в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Длинный, нескладный и обаятельный актер сразу завоевал сердца миллионов советских зрителей.

Какой счастливый случай подарил Стеблову первую звездную роль? С чего началась его дружба с Никитой Михалковым? Как железная гайка помогла актеру на съемках лирической сцены? Как Евгений Стеблов объяснился в любви Фаине Раневской? И зачем он придумал для своего персонажа из "Рабы любви" странный, писклявый голос? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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