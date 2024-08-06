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06 августа, 15:00

Культура

"Звезды советского экрана": Валентина Телегина

"Звезды советского экрана": Валентина Телегина

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Осенью 1968 года журнал "Советский экран" опубликовал большую статью об актрисе Валентине Телегиной: здесь было много фотографий из фильмов, где она снималась. Все снимки показывали характер русских женщин с разных сторон.

Как Валентина Телегина сбежала из дома? Почему она отказывалась от отрицательных ролей? Отчего режиссеры фильма "Дом, в котором я живу" сравнили Телегину с кудахтающей наседкой? Как Валентина Телегина спасала Светлану Дружинину на съемках картины "Дело было в Пенькове"? И почему отказалась от длинного монолога в "Балладе о солдате"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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