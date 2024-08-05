"Звезды советского экрана": лучшие роли Светланы Крючковой

Октябрьский номер журнала "Советский экран" за 1988 год поразил постоянных читателей своими обложками. На них в разных образах была Светлана Крючкова, которая давно зарекомендовала себя как одна из самых многогранных и талантливых актрис страны.

Почему во время работы над картиной "Женитьба" Светлане Крючковой запрещали пользоваться косметикой? Какой урок Евгений Леонов преподал ей на съемках фильма "Большая перемена"? Какую драму переживала актриса на съемках детектива про Шерлока Холмса? И кто придумал их с Панкратовым-Черным сцену в картине "Курьер"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

