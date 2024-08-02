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02 августа, 07:30

Культура

"Звезды советского экрана": Элеонора Шашкова

"Звезды советского экрана": Элеонора Шашкова

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"Эти глаза… В них было невозможно не влюбиться". Так сказал о своей партнерше – актрисе Элеоноре Шашковой – Вячеслав Тихонов. После премьеры "Семнадцати мгновений весны" читатели журнала "Советский экран" заваливали редакцию письмами с просьбой рассказать об актрисе, сыгравшей жену Штирлица.

Какое отношение Элеонора Шашкова имела к разведке? Почему за поступление в Щукинское училище она чуть не заплатила жизнью? За что Элеонору Шашкову осуждали зрители? Что ей довелось пережить во время работы над сериалом "Тени исчезают в полдень"? И почему Вячеслав Тихонов не мог без нее сниматься в "Семнадцати мгновениях весны"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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