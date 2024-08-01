"Звезды советского экрана": "Гори, гори, моя звезда"

Июнь 1971 года. В выпуске журнала "Советский экран" киноманам предложили обсудить одну из недавних премьер. Журналисты взяли интервью у режиссера Александра Митты.

"После того, как фильм "Гори, гори, моя звезда" вышел на экраны, в коридоре "Мосфильма" я столкнулся со своим коллегой Александром Птушко. Он сказал: "Эта картина снята обо мне!"", – рассказал Митта. Оказалось, что в юности Александр Лукич так же, как и герой Олега Ефремова, разрисовывал яблоки на деревьях, пока вся деревня крутила пальцем у виска.

Почему Ролан Быков так и не сыграл Искремаса в фильме "Гори, гори, моя звезда"? Из-за чего Олег Табаков и Олег Ефремов не разговаривали во время съемок картины? Как Олег Табаков спас картину "Гори, гори, моя звезда" от цензуры? Как в кадре у Александра Митты оказались известные режиссеры? И почему это очень не понравилось начальству?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

