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12 июля, 08:00

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие роли Ольги Остроумовой

"Звезды советского экрана": лучшие роли Ольги Остроумовой

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Весна 1980 года. СССР готовится к московской Олимпиаде и прибытию гостей со всего мира, которых надо было радушно встретить, в том числе и культурной программой. На обложке апрельского номера главного киножурнала страны оказалась одна из первых красавиц советского экрана – Ольга Остроумова, недавно снявшаяся в комедии Эльдара Рязанова "Гараж".

Кто признавался Остроумовой в любви на съемках фильма "Доживем до понедельника"? Как в фильме "А зори здесь тихие..." появилась немыслимая по тем временам откровенная сцена? Какую "технику безопасности" Евгений Матвеев применил на съемках постельной сцены с Остроумовой? Где она вместе с Игорем Костолевским пряталась на съемках фильма "Гараж"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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