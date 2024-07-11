"Звезды советского экрана": "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж"

Октябрь 1966 года. В журнале "Советский экран" целый разворот посвящен репортажу со съемок фильма Андрея Михалкова-Кончаловского. Название мудреное: "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". Автор статьи описывает процесс как невиданный эксперимент: всего четыре профессиональных актера на площадке, остальные – обычные деревенские жители, нет заученных текстов, зато много импровизации.

Что из этого получится и получится ли вообще – непонятно пока ни режиссеру, ни репортеру. Из-за чего сельский электрик набросился на Андрона Кончаловского? Как Ия Саввина доводила режиссера до слез? Зачем Кончаловскому понадобились сразу три камеры? Какой метод он заимствовал у спецслужб? И почему один-единственный монолог снимали неделю? Об этом в программе "Звезды советского экрана".

