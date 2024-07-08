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08 июля, 08:15

Культура

"Звезды советского экрана": советские сказки для взрослых

"Звезды советского экрана": советские сказки для взрослых

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Март 1977 года. Журнал "Советский экран" публикует материал под названием "Сказка – ложь, да в ней намек…". Во времена, когда киноиндустрия СССР испытывала давление цензуры, родился новый жанр – сказки для взрослых. Страшные, смешные, про любовь и не только.

Почему киноруководители испугались первоначальной версии фильма "Вий" и потребовали сделать его менее сексуальным? Какого советского лидера Ролан Быков пародировал в "Айболите-66"? Как история любви режиссера и актрисы породила недетскую сказку "Король-олень"? Как фантастическая повесть братьев Стругацких превратилась в новогоднюю сказку для взрослых "Чародеи"? Какой политический подтекст в "Сказке странствий" разглядели в Румынии и Чехословакии?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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