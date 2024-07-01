Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 08:00

Культура

"Звезды советского экрана": Белла Ахмадулина в кино

"Звезды советского экрана": Белла Ахмадулина в кино

Пушкинский бал прошел в Москве

Жителям Москвы представили афишу мероприятий на 1 июля

Москвичам представили культурную афишу на 1 июля

Фотовыставка Агентства "Москва" открылась на Чистопрудном бульваре

Балет "Жар-птица" показали в "Зарядье" в рамках фестиваля "Лето в Москве"

Спектакль "А зори здесь тихие…" поставили в Театре на Малой Ордынке

Собянин: исторические объекты энергетики и горхозяйства украсили Москву

"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Инны Ульяновой

Картинную галерею Василия Нестеренко выполнят в трех стилях

"В 60-е годы все вокруг буквально дышало поэзией", – так вспоминал о том времени режиссер Марлен Хуциев. "Стихи были повсюду! Что уж говорить о кино!". В подтверждение этих слов в марте 1965 года в журнале "Советский экран" вышла статья "Стихи приходят на экран", посвященная голосу целой эпохи – поэтессе Белле Ахмадулиной.

Каким образом Белла Ахмадулина появилась в кино? Был ли у нее роман с Василием Шукшиным? Кто из героев мультфильмов заговорил интонациями поэтессы? Кого оплакивала Белла Ахмадулина в строчках "А напоследок я скажу…"? Кто из режиссеров был в нее тайно влюблен?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика