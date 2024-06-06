"Звезды советского экрана": "Дядя Ваня"

Апрель 1971 года. На обложке свежего журнала "Советский экран" – фотография со съемок фильма "Дядя Ваня". На ней – актриса Ирина Купченко. А на 9-й странице выпуска – рассказ об этой экранизации Антона Чехова, над которой работал режиссер Андрей Кончаловский. На тот момент широкая публика еще не знала, что в скором времени фильм произведет фурор, и зрители будут с удовольствием его пересматривать.

Каким образом Ирина Купченко спасла картину от провала? Почему Ирина Мирошниченко до последнего не верила, что будет играть у Кончаловского? Как мятый пиджак стал причиной ссоры Сергея Бондарчука и Андрея Кончаловского? Почему Иннокентий Смоктуновский разрешал Кончаловскому кричать на себя при всех?

Об этом –в программе "Звезды советского экрана".