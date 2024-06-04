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04 июня, 08:30

Культура

"Звезды советского экрана": Ирина Мурзаева

"Звезды советского экрана": Ирина Мурзаева

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В январском номере журнала "Советский экран" за 1985 год на развороте поместили коллаж из фото актрисы Ирины Мурзаевой. Она могла сыграть женщину любого типажа.

Как ожог на носу помог Ирине Мурзаевой получить роль в фильме "Сердца четырех"? Почему актрисе завидовали Фаина Раневская и Вера Марецкая? Как Мурзаева – не поющая актриса, – запела в комедии "Близнецы"? Почему на одну из сцен в фильме "Простая история" с Ириной Мурзаевой и Нонной Мордюковой сбежалась смотреть вся съемочная группа? Зачем актриса разъезжала по Риге на бронетранспортере? И как вышло, что Рязанов с Гайдаем одновременно предложили Мурзаевой одинаковые роли? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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