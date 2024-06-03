"Звезды советского экрана": Светлана Смирнова

Октябрьский номер журнала "Советский экран" в 1980 году продолжил традицию, начатую много лет назад, – знакомить читателей с новыми лицами отечественного кино. На 12-й странице читателей ждала статья о Светлане Смирновой. Она уже была знакома зрителю, но людям было интересно узнать больше о молодой актрисе. "Я хочу сыграть все!", – поделилась она с читателями. В этой фразе вспомнились интонации ее героини Зинки из фильма "Чужие письма".

Почему Смирнова испугалась роли в фильме "Чужие письма"? За что ее критиковали во время съемок в фильме "Стакан воды"? Почему на съемках фильма "Впервые замужем" Смирнова играла и за себя, и за партнера Игоря Старыгина? Как она спасла фильм "Собачье сердце"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".